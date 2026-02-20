Goldoni al Quirino | l’eterno conflitto degli Innamorati

Lo spettacolo teatrale “Gli Innamorati” di Carlo Goldoni, diretto da Roberto Valerio, è in scena al Teatro Quirino di Roma dal 24 febbraio al 1° marzo 2026. La rappresentazione rivela come l’amore e le incomprensioni tra i personaggi si intreccino in un ritmo vivace e divertente. La produzione porta sul palco un cast di giovani attori, pronti a interpretare le battute classiche con energia moderna. Al pubblico viene offerta l’opportunità di rivivere le storie d’amore che da secoli affascinano gli spettatori.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Gli Innamorati di Carlo Goldoni, con la regia di Roberto Valerio. Dove e Quando: Al Teatro Quirino di Roma, dal 24 febbraio al 1° marzo 2026. Perché: Una rilettura contemporanea di un classico che esplora le fragilità e le nevrosi dell'amore moderno attraverso una macchina teatrale perfetta. L'amore, nel suo senso più viscerale e contraddittorio, torna a prendersi la scena nel cuore della Capitale. Il Teatro Quirino ospita una delle opere più significative e brillanti della maturità di Carlo Goldoni: Gli Innamorati. Non si tratta però di una semplice riproposizione filologica, ma di un adattamento curato da Roberto Valerio che mira a scardinare le polveri del tempo per restituire al pubblico un'opera vibrante, nervosa e profondamente vicina alla sensibilità odierna.