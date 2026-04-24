Dopo mesi di tensioni e divergenze, l’allenatore ha deciso di lasciare la squadra prima della conclusione del campionato. La decisione arriva dopo un periodo caratterizzato da rapporti complicati con l’allenatore in seconda, con cui si sono verificati scontri pubblici e confronti difficili. La società ha reso nota la separazione tramite una comunicazione ufficiale, confermando la fine del rapporto professionale. La scelta si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno dello staff tecnico.

La situazione precipita, Ranieri e la Roma si separano prima della fine della stagione. Inutile andare avanti, troppi rancori tra i due litiganti, Ranieri e Gasperini, ha vinto Gian Piero. Ci stanno pensando gli avvocati, manca solo il comunicato che renderà ufficiale la separazione. La sua storia con la Roma è lunga, qui abbiamo visto tanti Ranieri. Ha vissuto una vita (breve) da calciatore, tre da allenatore e una (brevissima) da dirigente, che ora ha capito di contare meno. Qui per la quinta volta. Una serie di innamoramenti e divorzi, di promesse, di fatti e fallimenti. Finisce con pochi baci e abbracci, ma tanta amarezza, specie da parte di Claudio, che da dieci mesi comanda le operazioni a Trigoria, anche se non da dietro una scrivania.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ranieri lascia la Roma: l'epilogo dopo i rapporti tesi con Gasperini. Oggi la nota ufficiale

Notizie correlate

Roma-Atalanta, nervi tesi all’Olimpico: il duello Ranieri-Gasperini infiamma la ChampionsIl fischio d’inizio di Roma-Atalanta allo Stadio Olimpico non spazzerà via le scorie di una settimana vissuta sul filo del rasoio.

Ranieri-Roma, è finita: l’ex allenatore fa un passo indietro dopo lo scontro con GasperiniÈ finita tra Claudio Ranieri e la Roma: si attende solo l’ufficialità, ma il rapporto tra il senior advisor e il club giallorosso è al capolinea.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ranieri-Roma, è finita: l’ex allenatore fa un passo indietro dopo lo scontro con Gasperini; Ranieri lascia la Roma, vicino addio dopo lite con Gasperini; Ranieri lascia la Roma: perché si è arrivati alla separazione nonostante la stima dei Friedkin; Ranieri lascia la Roma, è finita: l’ex allenatore fa un passo indietro dopo le liti con Gasperini.

Ranieri lascia la Roma: perché si è arrivati alla separazione nonostante la stima dei FriedkinL’uomo che un anno fa aveva rimesso in piedi la stagione romanista, prendendosi sulle spalle responsabilità pesanti prima da allenatore e poi da dirigente, esce comunque tra la stima generale ... corrieredellosport.it

Ranieri lascia la Roma: l'epilogo dopo i rapporti tesi con Gasperini. Oggi la nota ufficialeLa situazione precipita, Ranieri e la Roma si separano prima della fine della stagione. Inutile andare avanti, troppi rancori tra i due litiganti, Ranieri e Gasperini, ha vinto Gian Piero. ilmessaggero.it

Ranieri lascia la Roma, rottura insanabile, attesa l'ufficialità. Le ragioni di un addio doloroso x.com

CLAUDIO RANIERI LASCIA SUBITO LA ROMA Il senior advisor giallorosso sembra sempre di più ai ferri corti con la dirigenza giallorossa, soprattutto dopo le polemiche e le dichiarazioni delle ultime settimane. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Tem - facebook.com facebook