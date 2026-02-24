L’ex attaccante del Barcellona critica Kylian Mbappe e nomina sei giocatori non abbastanza bravi per il Real Madrid

Christoph Dugarry ha commentato le recenti critiche a Kylian Mbappe, attribuendole alla percezione che alcuni compagni di squadra del Real Madrid non siano all’altezza delle aspettative. Il ex attaccante del Barcellona ha citato sei giocatori, sostenendo che non contribuiscono abbastanza alla squadra. Dugarry ha anche difeso il talento francese, sottolineando come la sua presenza sia fondamentale per il successo del team. La discussione continua a dividere gli appassionati di calcio.

LaLiga, Real Madrid in pensiero: si ferma Kylian Mbappé! L’attaccante francese out contro il Betis per una distorsione al ginocchio sinistro: i tempi di recuperoKylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, si è infortunato al ginocchio sinistro durante l’ultima partita contro il Betis, provocando preoccupazione tra i tifosi e la squadra.

Barcellona Real Madrid, caos nel post-partita! Mbappé nel mirino della critica per quel gesto. Cosa è successo in SupercoppaDopo la recente finale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid, si sono susseguite vibranti polemiche.

Mbappe penalty saved by Szczesny Real Madrid vs Barcelona #football #laliga

