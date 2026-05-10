Ktm 1390 Super Duke RR Track | belva da pista in serie limitata
Una nuova moto da pista in serie limitata è arrivata, con soli cento esemplari prodotti a livello globale. Questa naked austriaca vanta oltre 200 cavalli di potenza e un peso a secco di 177 chili. È stata progettata senza compromessi e rappresenta una versione più estrema della Super Duke RR, pensata per i motociclisti che cercano prestazioni elevate su strada e in pista.
La famigerata gamma delle naked più estreme di casa Ktm si arricchisce di un esemplare destinato a far parlare molto si sé tra gli appassionati di velocità. Si chiama 1390 Super Duke RR Track e, come evidenziato già dal nome, è una moto votata esclusivamente all’uso in pista, quindi concepita senza curarsi delle limitazioni imposte per l’utilizzo stradale. Il risultato è una moto potentissima, da oltre 200 Cv, e alleggerita all’estremo, tanto da far segnare solo 177 kg di peso a secco. Quindi 9 kg in meno rispetto alla già impressionante 1390 Super Duke RR omologata per la circolazione e ben 20 kg in meno nel confronto con la 1390 Super Duke R in versione standard.🔗 Leggi su Gazzetta.it
KTM 1390 SUPER DUKE RR TRACK - Maximum load!
Notizie correlate
KTM 1390 Super Duke RR Track: 202 CV e solo 100 esemplari da pista? Cosa sapere KTM lancia la 1390 Super Duke RR Track da 202 CV con 100 esemplari limitati.
Ktm 1390 Super Duke RR: esuberanza da 193 Cv per 189 kgHa davvero senso una naked con più cavalli che chilogrammi? Probabilmente no ed è proprio per questo che i motociclisti più smaliziati ameranno la...