La KTM 1390 Super Duke RR si distingue per il suo motore da 193 cavalli e un peso di soli 189 chilogrammi, creando un rapporto peso-potenza molto basso. Questa moto, considerata tra le hypernaked più esclusive, combina prestazioni elevate con un design compatto. La sua configurazione tecnica è stata studiata per offrire una guida estremamente reattiva e dinamica. La produzione di questa versione speciale si rivolge a chi cerca velocità e agilità in un pacchetto compatto.

Ha davvero senso una naked con più cavalli che chilogrammi? Probabilmente no ed è proprio per questo che i motociclisti più smaliziati ameranno la Ktm 1390 Super Dune RR 2026, la massima espressione dell’hypernaked austriaca. Qualità costruttiva e componentistica sono volte alle performance senza compromessi, tant’è che per aggiudicarsi uno dei 350 esemplari disponibili serve staccare un assegno pari a 29.990 euro. La disponibilità presso la rete ufficiale è prevista per il mese di maggio. La base tecnica di partenza è la Ktm 1390 Super Duke R, alleggerita con una sostanziosa dose di carbonio ed equipaggiata con la miglior tecnologia moderna per il reparto sospensioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ktm 1390 Super Duke RR: esuberanza da 193 Cv per 189 kg

KTM 1390 Super Duke RR 2026: 11KG in meno, 193 CV

Notizie correlate

KTM 1390 Super Duke RR Track: 202 CV e solo 100 esemplari da pista? Cosa sapere KTM lancia la 1390 Super Duke RR Track da 202 CV con 100 esemplari limitati.

Audi Q3, arriva la versione diesel da 193 Cv a trazione integrale: allestimenti e prezziSe lo scorso anno ha rappresentato l'inizio di una nuova era per uno dei capisaldi - Q3, anche nella declinazione Suv Coupé denominata Sportback - di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: KTM PRESENTA LA NUOVA 1390 SUPER DUKE RR TRACK 2026; KTM 1390 Super Duke RR Track 2026, la prima Super Duke esclusivamente da pista della gamma KTM; KTM 1390 Super Duke RR Track: 100 esemplari da pista pura; KTM 1390 Super Duke RR Track, conto alla rovescia per comprarla.

KTM 1390 Super Duke RR Track, conto alla rovescia per comprarlaPartendo dalla cattivissima 1390 Super Duke R la casa austriaca ha realizzato una naked destinata esclusivamente alla pista. Sarà disponibile tra pochi giorni ... insella.it

Nuova KTM 1390 Super Duke RR 2026: come cambia e quanto costaVuoi la Hypernaked definitiva? Scopri la nuova KTM 1390 Super Duke RR 2026: 193 CV, 11 kg in meno e sospensioni WP Pro Components. Ecco quanto ti costa ... motorbox.com

KTM 1290 SUPER DUKE RR EURO 20.900 L'ESSENZA DELLE PRESTAZIONI Realizzata sulla base della recente KTM 1290 SUPER DUKE R PROTOTYPE, questa naked è davvero straordinaria. La KTM 1290 SUPER DUKE RR è tanto estrema quanto escl - facebook.com facebook

KTM 1390 Super Duke RR Track: 202 CV e solo 100 esemplari x.com