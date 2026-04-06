Dopo la vittoria contro il Genoa, l’allenatore della Juventus ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando di non conoscere ancora bene la rosa e di non avere certezze sul proprio ruolo. Ha inoltre parlato della selezione nazionale, affermando che un giovane U19 giocatore è titolare in ogni squadra di Serie A. La partita ha portato i bianconeri a un punto dalla zona Champions, mantenendo vivo l’obiettivo di migliorare la posizione.

"Trecento vittorie in A? Vuol dire che son bello vecchio.". Luciano Spalletti inizia col sorriso l'analisi della vittoria per 2-0 della sua Juve sul Genoa, che lo ha riportato a -1 dal Como quarto. Poi, però, non risparmia critiche ai suoi per la gestione della partita, che ha visto a un primo tempo dominante seguire una ripresa sottotono. "Non c'è stata nessuna stanchezza, perché ieri e l'altro ieri non ci siamo allenati, si son portati in campo a camminare - spiega a Sky -. Il problema è che ogni tanto si accetta di essere la versione inferiore di noi stessi: dopo 6-7 mesi ancora non sono certo di quello con cui ho a che fare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia Juve. Nazionale? Un U19 titolare in ogni squadra di A"

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“McKennie è un centravanti perfetto”: Spalletti lo aveva detto e i numeri gli stanno dando ragione, Weston si conferma il terzo miglior marcatore dei bianconeri in Serie A. L’unica nota stonata L’ammonizione contro il Genoa pesa perché il numero 22 era diffid facebook

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