Spalletti | Dopo 6 mesi ancora non so cos' è la mia Juve Nazionale? Un U19 titolare in ogni squadra di A

Da gazzetta.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro il Genoa, l’allenatore della Juventus ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando di non conoscere ancora bene la rosa e di non avere certezze sul proprio ruolo. Ha inoltre parlato della selezione nazionale, affermando che un giovane U19 giocatore è titolare in ogni squadra di Serie A. La partita ha portato i bianconeri a un punto dalla zona Champions, mantenendo vivo l’obiettivo di migliorare la posizione.

"Trecento vittorie in A? Vuol dire che son bello vecchio.". Luciano Spalletti inizia col sorriso l'analisi della vittoria per 2-0 della sua Juve sul Genoa, che lo ha riportato a -1 dal Como quarto. Poi, però, non risparmia critiche ai suoi per la gestione della partita, che ha visto a un primo tempo dominante seguire una ripresa sottotono. "Non c'è stata nessuna stanchezza, perché ieri e l'altro ieri non ci siamo allenati, si son portati in campo a camminare - spiega a Sky -. Il problema è che ogni tanto si accetta di essere la versione inferiore di noi stessi: dopo 6-7 mesi ancora non sono certo di quello con cui ho a che fare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalletti dopo 6 mesi ancora non so cos 232 la mia juve nazionale un u19 titolare in ogni squadra di a
© Gazzetta.it - Spalletti: "Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia Juve. Nazionale? Un U19 titolare in ogni squadra di A"

Conferenza stampa Spalletti post Juve Sassuolo: «La squadra non è stata presuntuosa, ecco cos’è successo sul rigore. Coro? È una responsabilità ancora maggiore avere il sostegno di un tifo così»di Marco BaridonConferenza stampa Spalletti post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato...

Leggi anche: Galatasaray-Juve, carica Spalletti: “Non cambio la mia squadra per nessuna al mondo”

Temi più discussi: Spalletti: Nazionale? Sicuri che le proprietà straniere vogliano far crescere i giovani italiani?; Dentro i rinnovi Juve, quando firma Spalletti e Vlahovic su tutto: l'agenda di Comolli; Spalletti chiede 6?? colpi, futuro Fullkrug, Lang e Koné: le news di oggi ?; Juvenuts, Spalletti chiede sei rinforzi. Yildiz e Bremer intoccabili: le idee per la prossima stagione.

Juventus, torna Vlahovic dopo quattro mesi: le scelte di Spalletti anti-SassuoloVlahovic sarà quindi a disposizione del tecnico della Juventus per l’anticipo di questa sera all’Allianz Stadium contro il Sassuolo e partirà dalla panchina. L’ex Fiorentina rientra a 112 giorni di ... calciomercato.it

spalletti dopo 6 mesiSpalletti, ormai manca solo la firma per il rinnovo: tutte le cifre e quando può arrivare l'annuncioA meno di ripensamenti improvvisi e ribaltoni, Lucio firmerà un biennale con la Juve: tutte le ipotesi sulla data dell'ufficialità ... corrieredellosport.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.