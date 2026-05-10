Lo scrittore giapponese noto per aver scritto la saga di Ring è deceduto il 15 maggio 2026 all'età di 68 anni, mentre si trovava in un ospedale di Tokyo. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore. La sua scomparsa ha suscitato attenzione tra appassionati e addetti ai lavori del settore letterario.

Lo scrittore giapponese ha perso la vita nella giornata del 15 maggio 2026 mentre era ricoverato in un ospedale di Tokyo. Lo scrittore Koji Suzuki, autore del romanzo Ring, è morto all'età di 68 anni venerdì 15 maggio 2026. La notizia è stata confermata dalle agenzie di stampa giapponesi, rivelando inoltre che il decesso è avvenuto in un ospedale della città di Tokyo. Il successo della saga horror Koji Suzuki, nel 1994, aveva debuttato nel mondo della letteratura con Rakuen (Paradiso), romanzo in grado di conquistare i lettori e la critica, vincendo inoltre numerosi premi dedicati alle opere di genere fantasy. Ring è poi arrivato sugli scaffali nel 1991 ed è stato adattato per il grande schermo, in Giappone e all'estero, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Koji Suzuki, autore della saga di Ring, è morto a 68 anni

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