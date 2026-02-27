Morto Dario Roccavini autore del documentario sui 100 anni della Triestina

Dario Roccavini è deceduto ieri 26 febbraio dopo una lunga malattia. È noto per aver realizzato un documentario sui 100 anni della Triestina, legando il suo nome alla storia del club. La sua scomparsa è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto nel mondo dello sport e del cinema locale. Roccavini aveva contribuito con il suo lavoro a preservare la memoria del club triestino.

Si è spento nella giornata di ieri 26 febbraio dopo una lunga malattia. La nota del club: "Realizzò il più dettagliato e completo docufilm sull'Unione. Ci stringiamo ai familiari. Riposa in pace" Dario Roccavini è morto. Legato a doppio filo con la storia della Triestina, di cui aveva realizzato il documentario nell'anno del centenario, Roccavini si è spento nella giornata di ieri 26 febbraio dopo una lunga malattia. Appassionato di sport e in particolar modo di calcio, Roccavini aveva ripercorso la storia dell'Unione con immagini e dettagli dai primi campionati fino ai giorni nostri. “Il suo contributo è stato particolarmente... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

