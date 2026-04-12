È morto all’età di 87 anni l’attore John Nolan, noto per aver partecipato alla saga di Batman. Era anche lo zio del regista Christopher Nolan. La sua carriera cinematografica include diversi ruoli in film e serie televisive. La notizia della scomparsa è stata annunciata dai familiari. L’attore aveva iniziato la sua attività nel mondo dello spettacolo diversi decenni fa.

Lutto nel mondo del cinema, è morto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della saga di Batman e nella serie televisiva Person of Interest. Nolan ha recitato in diversi progetti realizzati dai nipoti, il famoso regista Christopher Nolan e lo sceneggiatore Jonathan Nolan. Morto l’attore John Nolan È morto l’attore britannico John Nolan, veterano del teatro e noto al grande pubblico per i suoi ruoli in diversi film e serie tv di successo. Aveva 87 anni. Lo riporta il quotidiano locale britannico Stratford-Upon-Avon Herald. John Nolan è zio del regista Christopher Nolan Zio di Christopher e Jonathan Nolan Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato a diversi progetti diretti dal suo celebre nipote, il regista Christopher Nolan, tra cui i film della saga di Batman.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto John Nolan, l'attore della saga di Batman e zio del registra Christopher Nolan aveva 87 anni

Morto John Nolan, l’attore aveva 87 anni: era lo zio di Jonathan e Christopher NolanJohn Nolan è morto all'età di 87 anni Attore noto soprattutto per i suoi ruoli in Batman e Person of Interest, è lo zio di Jonathan e Christopher...

John Nolan morto a 87 anni, volto di “Batman” e della serie “Person of Interest”È morto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, veterano del teatro e interprete noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della...