I musei cittadini di Spezia si preparano ad accogliere i più piccoli e le loro famiglie con una serie di attività dedicate durante le giornate dei Kid Pass Days. Le strutture offrono spazi e laboratori pensati per coinvolgere i bambini, trasformando le visite in esperienze interattive. L'iniziativa prevede aperture speciali e programmi specifici rivolti ai giovani visitatori, con l’obiettivo di rendere i musei più accessibili e coinvolgenti per le famiglie della zona.

I musei spezzini si trasformano, ancora una volta, in officine creative a misura di bambino. L’occasione è la seconda tappa dei Kid pass days, un grande evento nazionale che coinvolge l’intero patrimonio storico-artistico italiano con l’obiettivo di rendere la cultura un’esperienza accessibile e dinamica per le famiglie. Il sistema museale civico ha risposto alla chiamata programmando una maratona di laboratori gratuiti che attraversa tre diverse sedi cittadine, ciascuna con una proposta dedicata ai giovanissimi tra i 6 e gli 11 anni. Il percorso inizia al Museo Archeologico del Castello San Giorgio alle 15 con ‘Un gioiello archeologico per la mamma’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kid pass days, i musei cittadini aprono le porte a bambini e famiglie

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