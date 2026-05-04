Velletri Anche quest’anno i Musei Civici aderiscono ai Kid Pass Days proponendo attività gratuite per bambini Sabato 9 e Domenica 10 Maggio

Sabato 9 e domenica 10 maggio, i Musei Civici di Velletri partecipano ai Kid Pass Days, offrendo attività gratuite rivolte ai bambini. L’iniziativa si ripete anche quest’anno e coinvolge diverse visite e laboratori pensati per i più piccoli. L’evento si svolge nel fine settimana e interessa i visitatori che desiderano scoprire le collezioni e le proposte culturali del museo.

Cronache Cittadine VELLETRI (Luciana Vinci) – Anche quest’anno i Musei Civici di Velletri aderiscono ai Kid Pass Days, il grande evento dedicato L'articolo Velletri. Anche quest’anno i Musei Civici aderiscono ai Kid Pass Days proponendo attività gratuite per bambini Sabato 9 e Domenica 10 Maggio Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Velletri. Anche quest’anno i Musei Civici aderiscono ai Kid Pass Days proponendo attività gratuite per bambini Sabato 9 e Domenica 10 Maggio Notizie correlate Musei Civici Velletri. Venerdì 6 Marzo restauri e affreschi. Attività particolari per grandi e piccini in occasione della Festa della DonnaCronache Cittadine VELLETRI (Luciana Vinci) – Questi gli eventi previsti prossimamente dai Musei Civici Velletri. Mostre e attività nei musei civiciLe attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Comune di Parma-Settore Cultura e Turismo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Velletri, Tutto pronto per il 43° Congresso Nazionale dell’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno); Velletri – Grande successo per la V edizione della Ciclostorica La Velletrana.