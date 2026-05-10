Kickboxing | il materano Andrulli domina a Cesena e vola in semifinale

Il materano Andrulli ha vinto la sua gara di kickboxing a Cesena, qualificandosi così per la semifinale. Durante l'incontro, ha neutralizzato la velocità del venezuelano Canas grazie a una serie di colpi precisi e a una buona gestione dello spazio. L'arbitro ha contato l’avversario di Andrulli dopo aver visto un colpo che ha messo in difficoltà Canas, costringendolo a cadere a terra.

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? Domande chiave Come ha fatto Andrulli a neutralizzare la velocità del venezuelano Canas?. Quale dettaglio tecnico ha portato l'arbitro a contare l'avversario di Andrulli?. Chi sono i giovani lucani che puntano alla maglia della Nazionale?. Perché i successi di Montescoglioso e Bernalda confermano la crescita regionale?.? In Breve Silvio Canterino vince oro categoria -52 kg Kick Light ai Campionati di Jesolo.. Michele Gigliola ottiene bronzo categoria -69 kg OLCadet nei tornei di Jesolo.. Maestro Biagio Tralli coordina la delegazione Federkombat Basilicata nei tornei internazionali.. Canterino punta alla Nazionale Italiana dopo quattro vittite consecutive a Jesolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kickboxing: il materano Andrulli domina a Cesena e vola in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ATP Miami, Sinner domina contro Tiafoe e vola in semifinale: il prossimo avversarioJannik Sinner ha battuto Tiafoe in due set a Miami e ha conquistato il pass per la semifinale: quale sarà il prossimo avversario dell’italiano Nessun... Indian Wells, Sinner domina Tien e vola in semifinaleSotto il sole rovente del deserto californiano,Jannik Sinnernon lascia spazio all’avversario e conquista la semifinale negliIndian Wells.