ATP Miami Sinner domina contro Tiafoe e vola in semifinale | il prossimo avversario

Nel torneo di Miami, Jannik Sinner ha sconfitto Tiafoe in due set e si è qualificato per le semifinali. La partita si è conclusa senza problemi per l’italiano, che ora attende di conoscere il nome dell’avversario successivo. La sfida si è svolta sui campi di questa tappa del circuito ATP.

Jannik Sinner ha battuto Tiafoe in due set a Miami e ha conquistato il pass per la semifinale: quale sarà il prossimo avversario dell’italiano Nessun problema per Jannik Sinner. I quarti di finale a Miami sono poco più di una passeggiata per il numero 2 al mondo, al contrario di quanto accaduto contro Michelsen, che comunque aveva dato del filo da torcere al campione italiano. Tiafoe arrivava al match in gran forma, dopo un ottimo percorso in America, ma è stato costretto a scontrarsi con un Sinner che non ha lasciato alcuno spazio al suo diretto rivale. Il risultato finale è stato di 6-2, 6-2. Solo quattro game concessi dall’italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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