Le condizioni di salute di Mojtaba Khamenei sono state oggetto di discussioni, con l’Iran che ha dichiarato che ha subito ferite alla rotula, alla schiena e all’orecchio, ma continua a lavorare. Per settimane, si sono susseguite voci contrastanti sulla sua situazione, alcune delle quali ipotizzavano un deterioramento grave. Tuttavia, le fonti ufficiali hanno confermato che il leader continua le sue attività quotidiane, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Le condizioni sanitarie di Mojtaba Khamenei sono rimaste a lungo un’incognita, tra chi presumeva che fosse in fin di vita. E chi sosteneva avesse subito un’amputazione. Ma alla fine la Repubblica islamica ha deciso di fare chiarezza attraverso il video registrato da un alto funzionario per l’agenzia Nour, collegata al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano. Mazaher Hosseini, figura di spicco del regime, ha confermato che Khamenei è rimasto ferito, ma attualmente si troverebbe in buone condizioni di salute. La notizia è stata inizialmente ripresa anche dal Wall S treet journal. La Guida suprema aveva subito diversi contraccolpi a seguito dei raid americani e israeliani nei primi giorni del conflitto, che hanno portato alla morte del padre Alì.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il giallo continua, sulle condizioni di Khamenei l’Iran sostiene: ferito a rotula, schiena, orecchio, continua a lavorare

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