Kevin-Prince Boateng ha recentemente rivelato i loro rapporti complicati con il fratello Jerome, confermando che tra loro ci sono tensioni e distanze. I due non si frequentano più e non cercano di nascondere questa situazione, lasciando trasparire una relazione difficile. La confessione è arrivata in un momento in cui si è parlato molto della loro famiglia e dei legami tra i due calciatori.

Ci sono fratelli che si completano e fratelli che si respingono. Kevin-Prince e Jerome Boateng appartengono alla seconda categoria, e ormai non si prendono nemmeno la briga di nasconderlo. L’ultimo capitolo di una saga familiare lunga quanto le loro carriere arriva dal podcast di Andreas Poke, dove Kevin-Prince ha parlato del fratellastro con una franchezza che rasenta il regolamento di conti. Le parole non lasciano margine a interpretazioni: “Non abbiamo mai avuto un buon rapporto perché lui è molto diverso da me. L’ho visto diventare una superstar e ho sempre pensato che non meritasse nulla di ciò che ha ottenuto perché sono io quello che ha fatto i passi avanti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kevin-Prince Boateng e la confessione brutale sul fratello Jerome

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