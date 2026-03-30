Jérôme Boateng guidava con patente ritirata | rischia il carcere

Un ex calciatore noto per aver giocato nel Bayern Monaco, nella Nazionale tedesca e in Italia è stato fermato dalla polizia mentre guidava un'auto senza patente. La patente gli era stata ritirata a ottobre. La polizia ha arrestato l’uomo e attende eventuali provvedimenti giudiziari.

Nel settembre del 2025 ha comunicato, attraverso i suoi profili social personali, il ritiro dal calcio professionistico, ma Jérôme Boateng riesce a far parlare di sé anche in questa seconda vita trascorsa lontano dai campi da gioco. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, l'ex difensore della Nazionale tedesca sarebbe stato sorpreso senza patente mentre si trovava al volante di un Suv. Il prologo di questa vicenda risale al ritiro della licenza di guida, avvenuto lo scorso 9 ottobre, da parte delle forze dell'ordine. Ora, come confermato da una portavoce ai colleghi dello storico quotidiano tedesco, la procura di Monaco di Baviera ha aperto un'indagine per provare a fare luce sull'episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jérôme Boateng guidava con patente ritirata: rischia il carcere Articoli correlati Incidente a Catona, il conducente della Volkswagen guidava ubriaco: patente ritirata e denunciaDagli accertamenti svolti dalle autorità è emerso che il conducente della Volkswagen Polo, ritenuto responsabile dell’incidente, guidava in stato di... Guidava contromano su una strada a senso unico, tasso alcolico alle stelle: denuncia e patente ritirataGli agenti hanno notato subito evidenti sintomi di ubriachezza, per questo è scattato il test etilometrico: è risultato un tasso pari a 3,1 g/l (il...