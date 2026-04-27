Cognomi italiani ecco quali sono a rischio estinzione e perché stanno sparendo

Una ricerca di MyHeritage, piattaforma dedicata alla genealogia, ha evidenziato che 13 cognomi italiani sono a rischio di scomparsa. Lo studio analizza le tendenze di diffusione di queste famiglie nel tempo e le ragioni che contribuiscono alla loro diminuzione. I dati mostrano come alcuni cognomi si siano progressivamente ridotti, portando alla possibilità che in futuro possano scomparire del tutto.

Le linee familiari si esauriscono e con loro se ne va il cognome che le identificava. Se un cognome è portato da poche decine di famiglie resiste solo se quelle famiglie hanno figli. La mobilità geografica poi disperde i nuclei familiari residui. I primi a non esserci più sono i cognomi storicamente legati a piccole comunità. Sono a rischio i cognomi radicati in una sola provincia, legati a un’unica tradizione dialettale o a una comunità specifica. I cognomi individuati dalla ricerca rimandano a mestieri del passato, ad attività .🔗 Leggi su Vanityfair.it

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