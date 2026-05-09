In attesa del bel gioco e di un'intensità maggiore che ci permetta di accorciare il gap con l'Europa che conta, il calcio italiano si trova a fare i conti anche con risse ed episodi ancora più tristi. Nel finale di Cagliari-Udinese, match privo di tensioni di classifica, Dossena e Davis sono stati protagonisti di un supposto caso di razzismo. L'attaccante bianconero a un certo punto ha perso la testa e invocato l'intervento dell'arbitro (che lo ha punito con un giallo, revocato appena ha compreso il motivo delle proteste) dopo avere sentito qualcosa di intollerabile. Che stavolta proveniva non dagli spalti ma da un avversario.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davis: "Quel codardo razzista di Dossena mi ha dato della scimmia". Il difensore: "Non è vero nulla"

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