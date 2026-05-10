Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo Mara Venier spiazzante | Ricordo che eri gelosa di una conduttrice

Katia Ricciarelli ha commentato il suo rapporto con Pippo Baudo, ricordando alcuni aspetti del passato. Mara Venier ha fatto una rivelazione che ha lasciato sorpresa, affermando di aver avuto sentimenti di gelosia nei confronti di una collega conduttrice. La cantante ha anche parlato dei momenti più felici della sua vita, sottolineando di aver vissuto molte soddisfazioni durante la sua carriera.

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