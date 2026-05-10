Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo Mara Venier spiazzante | Ricordo che eri gelosa di una conduttrice
Katia Ricciarelli ha commentato il suo rapporto con Pippo Baudo, ricordando alcuni aspetti del passato. Mara Venier ha fatto una rivelazione che ha lasciato sorpresa, affermando di aver avuto sentimenti di gelosia nei confronti di una collega conduttrice. La cantante ha anche parlato dei momenti più felici della sua vita, sottolineando di aver vissuto molte soddisfazioni durante la sua carriera.
"Il periodo più felice della mia vita? Ce ne sono stati tanti: nella mia carriera ho avuto enormi soddisfazioni. In amore ho avuto due grandi amori, Josè Carreras e Pippo Baudo": così Katia Ricciarelli ha risposto a Mara Venier circa la sua vita professionale e privata, ripercorrendo la sua vita.🔗 Leggi su Today.it
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