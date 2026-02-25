Katia Ricciarelli stoccata a Carlo Conti su Pippo Baudo | gelo totale

Un’assenza che pesa più di una presenza. Nel Festival dedicato alla memoria di uno dei suoi simboli storici, una voce autorevole del mondo dello spettacolo rompe il silenzio e punta il dito. Bastano poche frasi per accendere il dibattito e creare un momento di gelo attorno alla kermesse. Protagonisti? Katia Ricciarelli e Carlo Conti. Intervistata dall’ Adnkronos, Katia Ricciarelli non ha nascosto l’amarezza per non essere stata invitata al Festival di Sanremo in un’edizione interamente dedicata alla memoria di Pippo Baudo, scomparso nell’agosto dello scorso anno. “Un invito all’Ariston ci stava. Ho passato 18 anni della mia vita insieme a Pippo Baudo. Sarei stata felice di ricordarlo”, ha dichiarato. Parole misurate, ma cariche di significato, che molti hanno interpretato come una stoccata diretta alla direzione artistica. Il legame con Pippo Baudo. Il rapporto tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo è stato lungo e centrale nella vita pubblica di entrambi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Katia Ricciarelli è furiosa con Carlo Conti: il motivo? C’entra Pippo Baudo, la polemica è servita!Katia Ricciarelli si mostra infuriata dopo che Carlo Conti ha annunciato un omaggio a Pippo Baudo al Festival di Sanremo 2026.

Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “Resterà per sempre mio marito”. Il gesto per NataleKatia Ricciarelli ha recentemente condiviso alcune riflessioni su Pippo Baudo durante la trasmissione

Temi più discussi: Katia Ricciarelli: Nessun invito a Sanremo per ricordare Baudo, ma c'è la segretaria; Katia Ricciarelli esclusa dall'omaggio a Pippo Baudo a Sanremo: Mi sarei aspettato un invito; Sanremo, Katia Ricciarelli esclusa dall'omaggio a Pippo Baudo: Mi sarei aspettato un invito; Sanremo 2026, siluro di Katia Ricciarelli su Carlo Conti: Festival per Pippo Baudo. Ma poi... | Libero Quotidiano.it.

Mi sarei aspettata un invito a Sanremo per ricordare Pippo Baudo, invece ci sarà la segretaria, avrebbero dovuto metterla vicino ai figli: la ‘stoccata’ di Katia ...L'ex moglie delusa per la mancata chiamata: Avrebbero dovuto metterla vicino ai figli, visto che sono tutti in testamento ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Conti dimentica Katia Ricciarelli e lei si arrabbia: I miei 18 anni con Pippo Baudo non contano?Il celebre soprano rompe il silenzio sul mancato invito all’Ariston nell’edizione dedicata a Pippo Baudo, lamentando una mancanza di considerazione per tutti gli anni passati con lui. libero.it

Carlo Conti ha ricordato i figli di Pippo Baudo e Dina Minna, l'inseparabile segretaria. Grande assente lei, Katia Ricciarelli, al fianco di Baudo per 30 anni. Vi sembra giusto #Sanremo2026 - facebook.com facebook