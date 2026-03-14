Bitcoin | 53 milioni in un giorno il 40% punta ai 100.000$

Nel mercato delle criptovalute, gli ETF su Bitcoin hanno registrato un afflusso di 53 milioni di dollari in un solo giorno, portando il totale mensile a oltre 1,16 miliardi di dollari. Questa cifra rappresenta circa il 40% delle previsioni di raggiungimento dei 100.000 dollari per Bitcoin. I dati evidenziano un interesse crescente tra gli investitori in questa categoria di asset digitali.

Il mercato delle criptovalute sta vivendo un momento di svolta decisiva, con i flussi in entrata negli ETF su Bitcoin che hanno raggiunto i 53 milioni di dollari in un solo giorno e superato il miliardo e cento sessanta milioni mensili. Le piattaforme di scommesse predittive indicano ora una probabilità del 40% che la moneta digitale sfiori i centomila dollari prima della fine dell’anno solare successivo. L’inversione di tendenza è netta dopo quattro mesi consecutivi di deflussi che avevano assorbito oltre sei miliardi di dollari dai fondi dedicati. Mentre l’economia globale affronta tensioni geopolitiche che spingono il petrolio sopra i cento dollari al barile, il capitale si sta spostando verso asset digitali come rifugio sicuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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