Una donna ha raccontato di aver ricevuto lettere da parte di Kate Middleton, in cui l'intera corrispondenza le ha dato conforto durante un percorso di malattia oncologica. La stessa ha condiviso che, attraverso queste lettere, si è sentita meno sola e ha trovato una spinta a proseguire. La storia mette in relazione le esperienze di due donne con vite diverse, unite dal sostegno che si sono scambiate.

“Io come Kate voglio vivere”. La storia di Claudia Zanier racconta come due donne con una vita completamente opposta si danno forza a vicenda Una storia incredibile di due vite completamente diverse unite dallo stesso dolore. È questo quello che è successo aClaudia Zanier, redattrice tecnica di un’industria metalmeccanica e madre di 33 anni, con la principessa Kate Middleton. Le due donne hanno dovuto affrontare la stessa battaglia: quella contro il cancro. Claudia, già grande ammiratrice della principessa del Galles,le scriveva dal 2023e dopo tempo ha ricevuto due lettere. La storia inizia nell’agosto del 2025, quando alla donna veneta viene diagnosticato un tumore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kate Middleton e le lettere con una paziente oncologica: ‘In qualche modo mi ha accompagnata’

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