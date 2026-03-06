kate middleton ha preso parte a una visita ufficiale a leicester sfoggiando un look elegante e luminoso con collant invisibili

Kate Middleton ha partecipato a una visita ufficiale a Leicester, indossando un abbigliamento elegante e luminoso. Durante l’evento, ha scelto di completare il suo look con collant invisibili, mantenendo un’immagine raffinata e curata. La Duchessa ha mostrato attenzione ai dettagli, confermando il suo stile riconoscibile anche in occasioni pubbliche.

Kate Middleton ha preso parte a una visita ufficiale a Leicester sfoggiando un look elegante e luminoso, perfettamente in linea con la cifra stilistica che la contraddistingue. Protagonista del look era un cappotto bianco sartoriale firmato Chris Kerr Bespoke Tailor, indossato sopra un abito midi plissettato di Ralph Lauren. La lunghezza sotto il ginocchio e il movimento leggero delle pieghe contribuivano a creare una silhouette fluida, in linea con l’eleganza misurata che caratterizza le sue apparizioni pubbliche. Gli accessori completavano l’insieme con discrezione: pump di Gianvito Rossi coordinate a una clutch essenziale di Emmy London e gioielli, tra cui orecchini di Sézane e una lunga collana decorata con perle e piccole rose, dettaglio romantico che addolciva ulteriormente il look. 🔗 Leggi su Amica.it

Kate Middleton ha preso parte a una visita ufficiale alla National Curling Academy in Scozia, in un appuntamento che ha unito sport e stile.Kate Middleton ha preso parte a una visita ufficiale alla National Curling Academy in Scozia, affiancata dal principe William, in un appuntamento che...

Leggi anche: In Galles con William per una visita ufficiale, Kate Middleton ha ignorato volutamente le regole del protocollo Royal. Ora abbracciare la principessa si può

