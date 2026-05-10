Il principe William e la principessa Kate sono tornati a essere al centro dell'attenzione pubblica con una cerimonia celebrata a Buckingham Palace. La coppia ha partecipato a un evento ufficiale che ha richiamato numerosi media e pubblico. Nei prossimi giorni sono previsti anche dettagli sulla loro visita in Italia, un impegno che segue questa apparizione pubblica. La loro presenza ha suscitato interesse tra coloro che seguono le vicende della famiglia reale britannica.

Il principe William e la principessa Kate del Galles, sono tornati protagonisti della scena pubblica britannica con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno reale. Nelle eleganti cornici di Buckingham Palace si è svolto il tradizionale ricevimento in giardino organizzato dalla monarchia inglese, evento che ogni primavera richiama migliaia di ospiti provenienti da tutto il Regno Unito. La cerimonia, diventata nel tempo un simbolo della continuità della Corona, ha visto William e Kate accogliere rappresentanti delle istituzioni, membri di associazioni benefiche e cittadini distintisi nel sociale. Tra sorrisi, strette di mano e momenti di grande eleganza, i Principi del Galles hanno confermato ancora una volta il loro ruolo centrale all’interno della famiglia reale britannica.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Kate e William, ritorno sotto i riflettori: festa reale a Buckingham Palace e attesa per la visita in Italia

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