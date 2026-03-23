L ’annuncio è stato fatto come di consueto dai collaboratori di re Carlo. Tra maggio e fine giugno, anche quest’anno i Royal inglesi si preparano a ospitare i celebri, attesissimi Garden Party. Tre eventi tradizionali si terranno a Buckingham Palace, il 6, 8 e 12 maggio, mentre il 30 giugno si svolgerà quello scozzese, presso il Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo. A Londra sono in programma anche due eventi speciali: il 50esimo anniversario del King’s Trust, l’organizzazione fondata dal sovrano e dedicata ai giovani; e il The Not Forgotten Association Annual Garden Party, in onore di veterani con disabilità o malattie. Kate Middleton ricicla l’abito per l’apparizione a sorpresa al garden party X Un’occasione per incontrare il re e la regina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Re Carlo esclude Beatrice ed Eugenia anche dalle tradizionali feste sul prato di Buckingham Palace. Ma la più attesa è Kate Middleton

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