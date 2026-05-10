Kalulu Juve la parola d’ordine è costanza | numeri e rendimento di una stagione quasi perfetta per il terzino francese

Il difensore francese ha mostrato una crescita significativa nella stagione attuale, diventando un elemento chiave della linea difensiva sotto la gestione di Spalletti. I suoi numeri e il rendimento sono stati costanti, contribuendo alla solidità della squadra nel corso dell’anno. La sua presenza si è consolidata come un punto fermo, dimostrando un livello di affidabilità e continuità che ha caratterizzato la sua performance durante tutto il campionato.

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