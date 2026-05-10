Kalulu Juve la parola d’ordine è costanza | numeri e rendimento di una stagione quasi perfetta per il terzino francese
Il difensore francese ha mostrato una crescita significativa nella stagione attuale, diventando un elemento chiave della linea difensiva sotto la gestione di Spalletti. I suoi numeri e il rendimento sono stati costanti, contribuendo alla solidità della squadra nel corso dell’anno. La sua presenza si è consolidata come un punto fermo, dimostrando un livello di affidabilità e continuità che ha caratterizzato la sua performance durante tutto il campionato.
di Luca Fioretti Kalulu Juve, il difensore francese si consacra sotto la guida di Spalletti diventando un pilastro inamovibile della retroguardia difensiva. Pierre Kalulu sta concludendo la sua seconda stagione con la maglia della Juventus con numeri assolutamente straordinari. Sotto la gestione tecnica di Spalletti, il francese ha mostrato un miglioramento tattico davvero evidente, elevando il proprio livello complessivo dopo un inizio già molto promettente vissuto l’anno precedente. Grazie alla sua straordinaria duttilità mostrata sul campo, l’ex rossonero è riuscito a garantire una solidità assoluta, diventando un punto di riferimento fondamentale per i compagni di reparto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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