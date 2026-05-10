Kalulu Juve la parola d’ordine è costanza | numeri e rendimento di una stagione quasi perfetta per il terzino francese

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore francese ha mostrato una crescita significativa nella stagione attuale, diventando un elemento chiave della linea difensiva sotto la gestione di Spalletti. I suoi numeri e il rendimento sono stati costanti, contribuendo alla solidità della squadra nel corso dell’anno. La sua presenza si è consolidata come un punto fermo, dimostrando un livello di affidabilità e continuità che ha caratterizzato la sua performance durante tutto il campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Kalulu Juve, il difensore francese si consacra sotto la guida di Spalletti diventando un pilastro inamovibile della retroguardia difensiva. Pierre Kalulu  sta concludendo la sua seconda stagione con la maglia della  Juventus  con numeri assolutamente straordinari. Sotto la gestione tecnica di Spalletti, il francese  ha mostrato un miglioramento tattico davvero evidente, elevando il proprio livello complessivo dopo un inizio già molto promettente vissuto l’anno precedente. Grazie alla sua straordinaria duttilità mostrata sul  campo, l’ex rossonero è riuscito a garantire una  solidità assoluta, diventando un punto di riferimento fondamentale per i compagni di reparto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kalulu juve la parola d8217ordine 232 costanza numeri e rendimento di una stagione quasi perfetta per il terzino francese
© Juventusnews24.com - Kalulu Juve, la parola d’ordine è costanza: numeri e rendimento di una stagione quasi perfetta per il terzino francese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Kalulu da statua, stagione immensa! Da acquisto sottovalutato a leader Juve: una sola parola d’ordine per il futuro – VIDEO di Marco Baridondi Marco BaridonKalulu si sta rendendo protagonista di una stagione sensazionale con la Juventus.

Leggi anche: Juventus, Kalulu: stagione pazzesca per il francese

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web