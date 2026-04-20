Juventus Kalulu | stagione pazzesca per il francese

Pierre Kalulu ha disputato una stagione molto positiva con la maglia della Juventus, distinguendosi come uno dei protagonisti principali della squadra. Il difensore francese ha contribuito con prestazioni solide e costanti, diventando un punto di riferimento nel reparto arretrato. La sua presenza e il suo rendimento si sono fatti notare nel corso di tutta la stagione, conquistando riconoscimenti e apprezzamenti tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Pierre Kalulu, il “muro” totale della Juventus: una stagione da incorniciare. Se c’è un nome che sta definendo il nuovo corso della Juventus, è senza dubbio quello di Pierre Kalulu. Arrivato tra lo scetticismo generale, il difensore francese ha saputo trasformarsi in un pilastro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kalulu: stagione pazzesca per il francese Notizie correlate Kalulu non nasconde l’orgoglio: l’emozionante messaggio del francese dopo l’eliminazione in Champions contro il Galatasaray – FOTOCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Espulsione Kalulu: cosa si sono detti il francese, Bastoni e La Penna in campo: spunta il video della bodycamPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Altri aggiornamenti Kalulu dopo Locatelli, si tratta per il rinnovo: la strategia Juve. Strizzando anche un occhio al mercatoIl francese è il giocatore della squadra bianconera con più minuti in campionato: ben 2742’ in campo da inizio stagione. Ha un contratto fino al ‘29 ma avrà uno o due anni in più con aumento d’ingaggi ... tuttosport.com Kalulu a DAZN: Gli assist? Mi alleno tantissimo per questo. L'esultanza? Nata da uno scherzo. Clean sheet? Lavoriamo molto a livello difensivoPierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della sua Juventus contro il Bologna. L'analisi dell'esterno bianconero: Stai diventando un trequartista ... tuttojuve.com