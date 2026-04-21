Kalulu da statua stagione immensa! Da acquisto sottovalutato a leader Juve | una sola parola d’ordine per il futuro – VIDEO di Marco Baridon

Kalulu sta vivendo una stagione importante con la Juventus, passando da acquisto poco noto a uno dei protagonisti principali della squadra. La sua crescita si è fatta notare nel corso delle partite, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione di tutti. La sua presenza in campo è diventata fondamentale e il suo ruolo si sta consolidando come uno dei punti di riferimento per il futuro del club.