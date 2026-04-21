Kalulu da statua stagione immensa! Da acquisto sottovalutato a leader Juve | una sola parola d’ordine per il futuro – VIDEO di Marco Baridon
Kalulu sta vivendo una stagione importante con la Juventus, passando da acquisto poco noto a uno dei protagonisti principali della squadra. La sua crescita si è fatta notare nel corso delle partite, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione di tutti. La sua presenza in campo è diventata fondamentale e il suo ruolo si sta consolidando come uno dei punti di riferimento per il futuro del club.
di Marco Baridon Kalulu si sta rendendo protagonista di una stagione sensazionale con la Juventus. Da acquisto sotto traccia a leader indiscusso, e il futuro. VIDEO. Che stagione sta vivendo Pierre Kalulu con la maglia della Vecchia Signora? Il difensore francese si è trasformato, nel giro di pochissimo tempo, da innesto passato in sordina nell’estate del 2024 a vero e proprio simbolo e leader di questa Juventus. Le sue prestazioni in campo lo hanno consacrato come uno dei migliori interpreti del ruolo nel campionato, spazzando via rapidamente ogni perplessità iniziale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calcio News 24 – UFFICIALE (@calcio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Inter Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Imbarazzo e orgoglio. Rosso scandaloso a Kalulu, cambiamo questo protocollo! Ma è stata una Juventus infinita» – VIDEO
Leggi anche: Atalanta Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Mostrata una faccia diversa ma spirito, carattere e vittoria sporca da squadra vera» – VIDEO
Contenuti di approfondimento
Juve all’angolo, prendono Kalulu: spunta la destinazionePessime notizie per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi della Juve: ecco le ultime sul futuro di Kalulu. Una clamorosa voce di calciomercato scuote la Juventus in questa sosta per le Nazionali. calciomercato.it
Kalulu, le sirene della Premier non si spengono: Liverpool e United seguono il franceseLe qualità di Kalulu sembrano adattarsi perfettamente alle esigenze del calcio inglese. Il difensore francese ha infatti dimostrato nel corso della sua carriera di possedere caratteristiche molto ... it.blastingnews.com