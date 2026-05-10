Kalulu a Sky | Dispiace per il gol annullato Io devo continuare a migliorare

Kalulu ha commentato la vittoria della Juventus contro il Lecce ai microfoni di Sky. Ha espresso dispiacere per il gol annullato e ha sottolineato la necessità di continuare a lavorare per migliorare. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra avversaria, e le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla prestazione personale e sulla volontà di proseguire il percorso di crescita.

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di Francesco Spagnolo Kalulu ai microfoni di Sky ha commentato la vittoria della Juventus in casa del Lecce. Ecco cosa ha detto il difensore bianconero dopo il match. Nel post partita di Lecce Juventus, Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni. GOL ANNULLATO – « Voleva segnare solo lui stasera. Ho appena visto che è stato annullato per pochissimo, peccato perché era un goal bellissimo veramente da attaccante. Me lo tengo per la prossima partita ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata STAGIONE – « Si ma per me è una spinta in più. Io lo faccio sempre per me però ti dà una spinta. Oggi era una partita anche con un peso importante, anche loro hanno avuto le loro occasioni, però noi potevamo fare di più ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu a Sky: «Dispiace per il gol annullato. Io devo continuare a migliorare» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Conferenza stampa Ellertsson post Inter Genoa: «Dimarco molto forte, anche io potevo fare gol. Devo migliorare in un aspetto»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Leggi anche: Lecce-Juventus, gol annullato a Kalulu: era fuorigioco di Vlahovic?