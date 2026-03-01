Conferenza stampa Ellertsson post Inter Genoa | Dimarco molto forte anche io potevo fare gol Devo migliorare in un aspetto

Dopo la partita tra Inter e Genoa, il centrocampista dei rossoblù ha tenuto una conferenza stampa per commentare la partita. Ha elogiato la forza di Dimarco e ha ammesso di aver avuto l'opportunità di segnare, riconoscendo comunque la necessità di migliorare in alcuni aspetti del suo gioco. Le sue parole si sono concentrate sulle sue impressioni sulla sfida e sui propri margini di miglioramento.

Conferenza stampa Chivu post Genoa Inter: «C'è sempre da migliorare, voi parlate di Bisseck ma io…». Poi l'annuncio su Darmian e Calhanoglu Conferenza stampa De Rossi post Inter Genoa: «Loro sono una squadra incredibile! Ecco chi mi ricorda Dimarco, e sull'infortunio di Carboni…» Ellertsson: «Inter forte e Dimarco super, ma noi potevamo fare meglio» Ellertsson: «Inter forte ma forse potevamo fare qualcosa di più»