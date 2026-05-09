Lecce-Juventus gol annullato a Kalulu | era fuorigioco di Vlahovic?

Durante la partita tra Lecce e Juventus, si è verificato un episodio che ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un gol di Kalulu è stato annullato dall’arbitro, ma la decisione ha sollevato dubbi riguardo alla posizione di Vlahovic, coinvolto nell’azione. La partita si è svolta nel pomeriggio di sabato 9 maggio e ha acceso confronti sui social e tra gli spettatori presenti allo stadio.

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