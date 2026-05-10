Juventus Women Inter 3-3 LIVE | primo tempo pazzo a Biella le bianconere rimontano tre volte INTERVALLO

Nella partita valida per la ventunesima giornata di Serie A Women, le Juventus Women e l’Inter hanno concluso il primo tempo con un punteggio di 3-3. Durante la prima frazione di gioco, le squadre hanno segnato tre volte ciascuna, mantenendo il risultato in equilibrio. La partita si sta svolgendo a Biella e la cronaca in tempo reale riporta le azioni più significative, con moviole e aggiornamenti sul tabellino.

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di Mauro Munno Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Ventunesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la vitale vittoria di Napoli, ospita l’ Inter già sicura del secondo posto. Le bianconere hanno bisogno di un punto per blindare la zona Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter 3-3: sintesi e moviola. 45+7? Fine primo tempo – Duplice fischio 45+6? Gol Vangsgaard – Sugli sviluppi lunghi di una punizione sulla trequarti, Schatzer crossa sul...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Inter 3-3 LIVE: primo tempo pazzo a Biella, le bianconere rimontano tre volte INTERVALLO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wolfsburg 2-2 Juventus Women | HIGHLIGHTS Uefa Women's Champions League Notizie correlate Napoli Juventus Women 2-2 LIVE: partita pazza a Cercola, bianconere rimontate due volte INTERVALLOdi Mauro MunnoNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A... Juventus Women Inter 0-0 LIVE: comincia il match di Bielladi Mauro MunnoJuventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A... Argomenti più discussi: Juventus-Inter (21ª giornata Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in TV; Serie A Women | Dove vedere Juventus-Inter; Tabellino partita Como 1907 vs Inter Women; La Lazio rimanda la salvezza del Parma, successo di misura della Fiorentina sul Como.