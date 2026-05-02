Napoli Juventus Women 2-2 LIVE | partita pazza a Cercola bianconere rimontate due volte INTERVALLO

A Cercola si è disputata la partita tra Napoli Women e Juventus Women, terminata 2-2. La gara, valida per la ventesima giornata di Serie A Femminile, è stata caratterizzata da due rimontaggi delle bianconere, che sono riuscite a pareggiare nel secondo tempo. Durante il match sono stati evidenziati vari momenti di gioco e azioni significative. La cronaca si focalizza sugli episodi principali, senza commenti o analisi.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 2-2: sintesi e moviola. INTERVALLO 45+3? Fine primo tempo – Duplice fischio 42? Occasione Carcassi – Napoli a un passo dal gol del sorpasso. De Jong esce fuori dalla propria area e deposita in fallo laterale: batte veloce il Napoli che mette ancora in crisi la difesa della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 2-2 LIVE: partita pazza a Cercola, bianconere rimontate due volte INTERVALLO Ternana W.-Juventus 2-2 | Pari tra Fere e Bianconere | #SerieAWomenAthora Notizie correlate Napoli Juventus Women 2-2 LIVE: partita pazza a Cercola, 4 gol in 20?di Mauro MunnoNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A... Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE: Capeta porta avanti le bianconere! Endemann pericolosa INTERVALLOdi Mauro MunnoWolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei playoff di Women’s... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus; Napoli Women - Juventus Serie A Women Athora; Serie A Women, Napoli-Juventus vale un posto in Champions. Ecco dove vederla; Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TV. Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TVLe informazioni sullo scontro diretto per il terzo posto del campionato femminile. msn.com Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women ... juventusnews24.com Partita importantissima per la Juventus Women Segui con noi Napoli Juve LIVE - facebook.com facebook #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli x.com