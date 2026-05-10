Juventus Women Inter 3-3 LIVE | bianconere più ordinate nella ripresa

Nella partita valida per la ventunesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Inter si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio di 3-3. La gara è stata caratterizzata da un andamento equilibrato, con le bianconere che sono risultate più ordinate nella ripresa. La cronaca del confronto, con moviola e tabellino, è disponibile per seguire passo passo quanto accaduto sul campo.

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