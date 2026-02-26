Impresa Atalanta delusione Juventus crollo Inter | ecco tutte le squadre qualificate agli ottavi di Champions League

Mentre una parte dell’Italia palpitava per Sanremo (più o meno), l’altra si è goduta due serate di calcio europeo ad alta tensione, con tre squadre italiane in campo e tre destini completamente diversi. Al termine dei playoff di ritorno della Champions League 202526, il quadro degli ottavi di finale è finalmente completo. E per l’Italia restano sentimenti contrastanti: una gioia immensa grazie all’Atalanta, un’amarezza bruciante per la Juventus e uno choc ancora vivo per l’eliminazione dell’Inter. La storia più clamorosa era arrivata martedì sera. L’Inter, finalista nella scorsa edizione della competizione e capolista in Serie A con dieci punti di vantaggio sul Milan, è uscita dalla Champions per mano di una squadra norvegese di nome BodoGlimt. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Champions League, Juventus-Galatasaray3-2: bianconeri eliminati dopo una clamorosa rimonta e in 10Bianconeri in 10 dal 49'. Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: rigore di Samardži? al 98' e Dea agli ottavi. Reti di Scamacca, Zappacosta e Pasalic, il BVB accorcia con Adeyemi ma un penalty nel recupero d

