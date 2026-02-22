Ternana Juventus Women 1-2 LIVE | missile di Brighton e pallonetto di Capeta poi accorcia Pirone su rigore INTERVALLO

Brighton ha segnato il primo gol di tacco, mentre Capeta ha concluso con un pallonetto, portando la Juventus Women in vantaggio. La Ternana ha risposto con un rigore trasformato da Pirone, riducendo le distanze. La partita, valida per la quindicesima giornata di Serie A Women, si è giocata in un’atmosfera intensa e combattuta, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il loro ritmo. Il risultato resta aperto a un secondo tempo ricco di emozioni.

di Mauro Munno Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quindicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha dovuto metabolizzare l'eliminazione dalla Champions League. Quella di oggi, per le bianconere che possono sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Roma, è l'ultima chiamata scudetto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 45+4? Fine primo tempo – Duplice fischio 45+4? Punizione Brighton – Cerca la soluzione di potenza sul tocco corto di Wälti.