Juventus Women Inter 1-2 LIVE | doppietta di Robustellini bianconere di nuovo sotto

Nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A Women, l'Inter ha battuto la Juventus Women con un risultato di 2-1. Robustellini ha segnato una doppietta, portando le ospiti in vantaggio e mantenendo il risultato fino alla fine. La partita è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti su moviola, cronaca e dettagli del tabellino.

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di Mauro Munno Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Ventunesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la vitale vittoria di Napoli, ospita l’ Inter già sicura del secondo posto. Le bianconere hanno bisogno di un punto per blindare la zona Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter 1-2: sintesi e moviola. 21? Tiro Detruyer – Sbanda la Juve. Wullaert manca l’impatto col pallone in area cestinando una grande occasione su cross di Vilhjalmsdottir.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Inter 1-2 LIVE: doppietta di Robustellini, bianconere di nuovo sotto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE Inter – Juventus: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto Notizie correlate Juventus Women Fiorentina 2-0 LIVE: doppietta di Capeta, bianconere vicine al trisdi Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di... Juventus Women Inter 1-1 LIVE: Robustellini colpisce, poi pareggio immediato su autorete di Ivanadi Mauro MunnoJuventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A... Argomenti più discussi: Juventus - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A Femminile; Serie A Women | Dove vedere Juventus-Inter; Tabellino partita Juventus Women vs Como Women.