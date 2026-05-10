Juventus Women Inter 1-1 LIVE | Robustellini colpisce poi pareggio immediato su autorete di Ivana

Nella partita valida per la ventunesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Inter si sono affrontate con un risultato finale di 1-1. Durante l'incontro, Robustellini ha segnato per la Juventus, mentre il pareggio è arrivato subito dopo grazie a un’autorete di Ivana. La cronaca si è concentrata sui momenti salienti e sui principali episodi che hanno caratterizzato il match.

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di Mauro Munno Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Ventunesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la vitale vittoria di Napoli, ospita l’ Inter già sicura del secondo posto. Le bianconere hanno bisogno di un punto per blindare la zona Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter 1-1: sintesi e moviola. 8? Autogol Ivana – La Juve pareggia sugli sviluppi di angolo battuto da Wälti sul primo palo. Ivana devia un po’ goffamente nella propria porta 7? Partenza forte dell’Inter – Molto in difficoltà la Juve in questi primi minuti 2? Gol Robustellini – Mancino incrociato dal vertice dell’area, Thomas le lascia grande spazio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Inter 1-1 LIVE: Robustellini colpisce, poi pareggio immediato su autorete di Ivana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiorentina Juventus Women 1-1 LIVE: pareggio di Omarsdottirdi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di... Juventus Women Inter streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A WomenKostic, sarà addio con la Juve in estate? C’è un motivo che apre alla separazione Calciomercato Juve: le ultime novità sul futuro di Douglas Luiz e... Argomenti più discussi: Juventus - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A Femminile; Serie A Women | Dove vedere Juventus-Inter; Tabellino partita Juventus Women vs Como Women.