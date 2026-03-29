Juventus Women Fiorentina 2-0 LIVE | doppietta di Capeta bianconere vicine al tris

Da juventusnews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match delle semifinali di Coppa Italia femminile, la Juventus Women ha battuto la Fiorentina per 2-0. Capeta ha segnato entrambi i gol, contribuendo alla vittoria delle bianconere. La partita è stata trasmessa in diretta e il risultato permette alle Juventus di avvicinarsi alla finale. La cronaca ha documentato le azioni e le decisioni arbitrali durante l'incontro.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 2-0: sintesi e moviola. 57? Beccari manda alto – La Juve continua a flirtare col tris. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus women-Fiorentina 1-0

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