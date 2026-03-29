Juventus Women Fiorentina 2-0 LIVE | doppietta di Capeta bianconere vicine al tris

Nel match delle semifinali di Coppa Italia femminile, la Juventus Women ha battuto la Fiorentina per 2-0. Capeta ha segnato entrambi i gol, contribuendo alla vittoria delle bianconere. La partita è stata trasmessa in diretta e il risultato permette alle Juventus di avvicinarsi alla finale. La cronaca ha documentato le azioni e le decisioni arbitrali durante l'incontro.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 2-0: sintesi e moviola. 57? Beccari manda alto – La Juve continua a flirtare col tris. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 2-0 LIVE: doppietta di Capeta, bianconere vicine al tris Articoli correlati Fiorentina Juventus Women 0-1 LIVE: bianconere avanti con Beccari, Carbonell e Capeta vicine al raddoppiodi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di... Juventus Women Fiorentina 2-0 LIVE: doppietta di Capetadi Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di... Juventus women-Fiorentina 1-0 Altri aggiornamenti su Juventus Women Fiorentina Temi più discussi: Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina; Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su Sky. Juve Women-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi in campo per raggiungere l'ultimo atto della competizione tricolore ... tuttosport.com Pagina 2 | Juve Women-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi in campo per raggiungere l'ultimo atto della competizione tricolore ... tuttosport.com Juventus Women-Fiorentina LIVE, le FORMAZIONI UFFICIALI - facebook.com facebook Semifinale di ritorno per la Juventus Women Coppa Italia Women Semifinale di ritorno Fiorentina 18:00 CEST Stadio “Pozzo - La Marmora”, Biella x.com