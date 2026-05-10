Juventus Vlahovi? si prende la Juventus ed espugna Lecce
Nel match di campionato, l’attaccante ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla Juventus di ottenere la vittoria contro il Lecce. La partita si è svolta allo stadio “Via del Mare” e ha visto il giocatore tornare in campo dopo un infortunio, contribuendo con un’azione che ha portato al vantaggio della sua squadra. La Juventus ha così conquistato tre punti importanti in classifica.
Il ritorno del leader: Vlahovi? si riprende la Juve nel deserto del “Via del Mare”. C’è un’immagine che riassume perfettamente la serata di Lecce: Dušan Vlahovi? che carica la squadra, mette i muscoli davanti a ogni pallone e calcia verso la porta ogni volta che l’orizzonte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare
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