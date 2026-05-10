Juventus Vlahovi? si prende la Juventus ed espugna Lecce

Nel match di campionato, l’attaccante ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla Juventus di ottenere la vittoria contro il Lecce. La partita si è svolta allo stadio “Via del Mare” e ha visto il giocatore tornare in campo dopo un infortunio, contribuendo con un’azione che ha portato al vantaggio della sua squadra. La Juventus ha così conquistato tre punti importanti in classifica.

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