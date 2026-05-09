Lecce-Juventus diretta | annullato il raddoppio di Vlahovic
Durante la partita tra Lecce e Juventus, il rigore di Vlahovic è stato annullato dopo la revisione al VAR. Entrambe le squadre lottano per evitare la retrocessione e ottenere la salvezza in Serie A. La sfida si gioca alla penultima o terzultima giornata, con le due formazioni che cercano di ottenere punti decisivi per il loro obiettivo. La partita si svolge in un clima di tensione e concentrazione.
La salvezza e la Serie A, obiettivi sul tavolo di Lecce e Juventus. Chi ci arriva prima e come ci arriva? Via alle danze, alla terzultima giornata. Il Lecce di Eusebio Di Francesco in caso di pareggio andrebbe a +5 sulla Cremonese per una notte (domani gioca in casa contro il Pisa) e in caso di vittoria a +7. La Juventus di Luciano Spalletti, invece, si ritrova davanti probabilmente l'ostacolo più grosso, da qui alla fine, per la Champions League. L'obiettivo è tenere a distanza la Roma e il Como. Lecce-Juventus diretta 4' Annullato il gol per fuorigioco. 2' Anche nel secondo tempo subito gol della Juventus: Vlahovic al tiro due volte, sul secondo la spedisce in rete.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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