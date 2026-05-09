Lecce-Juventus diretta | annullato il raddoppio di Vlahovic

Durante la partita tra Lecce e Juventus, il rigore di Vlahovic è stato annullato dopo la revisione al VAR. Entrambe le squadre lottano per evitare la retrocessione e ottenere la salvezza in Serie A. La sfida si gioca alla penultima o terzultima giornata, con le due formazioni che cercano di ottenere punti decisivi per il loro obiettivo. La partita si svolge in un clima di tensione e concentrazione.

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