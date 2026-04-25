Nella 34ª giornata di Serie A, la Roma ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro il Bologna in una partita giocata sabato. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alla Juventus nella corsa alla qualificazione in Champions League. Nel frattempo, il Lecce e la Cremonese si contendono la salvezza, con entrambe le formazioni coinvolte in una lotta diretta per evitare la retrocessione.

La Roma ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’incontro di riferimento del sabato dedicato agli anticipi della 34ma giornata di Serie A. I giallorossi si sono imposti in trasferta grazie ai gol di Malen al 7? e di El Aynaoui nel recupero del primo tempo, conquistando tre punti preziosissimi per la rincorsa alla Champions League: gli uomini di Gasperini sono al quinto posto a -2 dalla Juventus, che domani sarà impegnata nel big match contro il Milan. Il Parma ha sconfitto il Pisa per 1-0 con la stoccata di Elphege all’82mo minuto e si è così matematicamente salvato. Il Lecce e Verona hanno pareggiato per 0-0: gli scaligeri sono penultimi e sono ormai retrocessi insieme al Pisa, mentre i pugliesi sono quartultimi e hanno un punto in più rispetto alla Cremonese in quello che sembra essere il duello decisivo per la salvezza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Roma espugna Bologna e minaccia la Juventus per la Champions League, duello Lecce-Cremonese per la salvezza

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