Dusan Vlahovic ha segnato durante la partita tra Juventus e Lecce, contribuendo alla vittoria della squadra bianconera. Dopo il match, il centravanti serbo ha rilasciato alcune dichiarazioni, lasciando intendere che potrebbero essere le ultime due partite con la maglia della Juventus. Intanto, il Milan continua a seguire da vicino la situazione, sperando in un possibile trasferimento.

La vittoria della Juventus è stata siglata da un gol, in apertura, di Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000, obiettivo di calciomercato, come noto, di Bayern Monaco, Barcellona e dello stesso Milan. L'ex Fiorentina, infatti, è in scadenza di contratto e, ad oggi, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la 'Vecchia Signora'. Non c'è intesa tra il suo entourage, capitanato dal padre Milos e il club di Corso Galileo Ferraris, né sullo stipendio (la Juve vuole dimezzarglielo rispetto a questa stagione, da 12 milioni netti a 6 bonus inclusi) né sulle commissioni e sul premio alla firma. Si arriverà ad un accordo? Lo si capirà, presumibilmente, a fine stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Juventus, Vlahovic segna ma non firma il rinnovo: “Ultime due partite qui? Vediamo …”. Il Milan spera

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