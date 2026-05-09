Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Lecce, commentando la sua prestazione e i momenti salienti dell’incontro. Durante l’intervista, l’attaccante ha anche toccato il tema del suo futuro in maglia Juventus, affermando di non sapere se giocherà le ultime due partite con la squadra e aggiungendo “vediamo”. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate nel post gara.

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© Calcionews24.com - Vlahovic sul suo futuro alla Juventus: «Ultime due partite con la Juve? Non lo so, vediamo…»

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Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro

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