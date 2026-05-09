Dopo la partita contro il Lecce, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, sottolineando che l’obiettivo principale era ottenere i tre punti. Ha parlato anche del rapporto con l’allenatore, affermando di sentire molta fiducia da parte sua. Riguardo alle prossime gare contro la Juventus, ha detto di non avere ancora certezze e di attendere gli sviluppi.

di Francesco Spagnolo Vlahovic ai microfoni di Dazn ha parlato nel post partita di Lecce Juventus analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi compagni. Le ultime. Nel post partita di Lecce Juventus, Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. RECORD JUVE – « Fa piacere. L’importante è che ho fatto gol e abbiamo vinto. Ora andiamo ad affrontare queste ultime due partite sapendo qual è il nostro obiettivo. Potevamo fare qualcosa in più, essere più cinici. E’ andata bene oggi, ma dobbiamo alzare l’asticella e andare più forte ». GOL ANNULLATI – « Un po’ sfortunato. Sul secondo gol non so come sono le regole. Quella cosa è da spiegare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic a Dazn: «L’importante erano i tre punti. Spalletti? Sento tanto la sua fiducia. Ultime due partite con la Juve? Non lo so, vediamo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: «Bisogna saper scegliere. Rinnovo durante la sosta? Può essere un momento corretto. Vlahovic e Thuram vediamo domattina…»di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 30ª giornata di Serie A 2025/26...

Yildiz: «Il mio futuro è alla Juve, qui sento la fiducia che non mi hanno dato al Bayern. Spalletti uomo di emozioni, Allegri…»di Redazione JuventusNews24Yildiz: «Il mio futuro è alla Juve, qui sento la fiducia che non mi hanno dato al Bayern.