Gol Vlahovic Lecce Juve 0-1 | il serbo sblocca subito il match E’ il gol più veloce della storia dei bianconeri

All’inizio della partita tra Lecce e Juventus, un gol segnato da un attaccante serbo ha aperto le marcature dopo appena 12 secondi, stabilendo il record come il gol più rapido nella storia dei bianconeri. La rete è arrivata sfruttando una leggerezza difensiva dell’avversario, permettendo al giocatore di inserirsi rapidamente e finalizzare. La partita è iniziata con questa azzardata azione che ha subito cambiato il ritmo dell’incontro.

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