Gol Vlahovic Lecce Juve 0-1 | il serbo sblocca subito il match E’ il gol più veloce della storia dei bianconeri
All’inizio della partita tra Lecce e Juventus, un gol segnato da un attaccante serbo ha aperto le marcature dopo appena 12 secondi, stabilendo il record come il gol più rapido nella storia dei bianconeri. La rete è arrivata sfruttando una leggerezza difensiva dell’avversario, permettendo al giocatore di inserirsi rapidamente e finalizzare. La partita è iniziata con questa azzardata azione che ha subito cambiato il ritmo dell’incontro.
di Francesco Spagnolo Gol Vlahovic, il serbo sblocca il match dopo solo 12 secondi sfruttando anche una ingenuità della difesa avversaria. Ecco cosa è successo. La sfida tra Lecce e Juventus si accende dopo solo 12 secondi grazie a una manovra corale da manuale che premia il cinismo dell’attaccante serbo. I bianconeri la sbloccano subito, mettendo in chiaro le proprie intenzioni offensive già dai primi minuti di gioco. L’azione nasce da una visione di gioco illuminante: arriva una bella palla dalla difesa per Koopmeiners, capace di leggere il posizionamento dei compagni con estrema lucidità. L’olandese controlla e scarica a Cambiaso sulla sinistra, dando ampiezza alla manovra e costringendo i salentini a ripiegare velocemente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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