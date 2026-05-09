Gol Vlahovic Lecce Juve 0-1 | il serbo sblocca subito il match E’ il gol più veloce della storia dei bianconeri

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’inizio della partita tra Lecce e Juventus, un gol segnato da un attaccante serbo ha aperto le marcature dopo appena 12 secondi, stabilendo il record come il gol più rapido nella storia dei bianconeri. La rete è arrivata sfruttando una leggerezza difensiva dell’avversario, permettendo al giocatore di inserirsi rapidamente e finalizzare. La partita è iniziata con questa azzardata azione che ha subito cambiato il ritmo dell’incontro.

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di Francesco Spagnolo Gol Vlahovic, il serbo sblocca il match dopo solo 12 secondi sfruttando anche una ingenuità della difesa avversaria. Ecco cosa è successo. La sfida tra Lecce e Juventus si accende dopo solo 12 secondi grazie a una manovra corale da manuale che premia il cinismo dell’attaccante serbo. I bianconeri la sbloccano subito, mettendo in chiaro le proprie intenzioni offensive già dai primi minuti di gioco. L’azione nasce da una visione di gioco illuminante: arriva una bella palla dalla difesa per Koopmeiners, capace di leggere il posizionamento dei compagni con estrema lucidità. L’olandese controlla e scarica a Cambiaso sulla sinistra, dando ampiezza alla manovra e costringendo i salentini a ripiegare velocemente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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