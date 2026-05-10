Juventus | un futuro senza rivoluzioni?

La Juventus si prepara a proseguire nel suo percorso senza pianificare grandi cambiamenti o rivoluzioni. La società intende concentrarsi su interventi mirati per completare il progetto iniziato negli ultimi mesi. Al momento, non sono previsti mutamenti radicali nella gestione o nella rosa, ma si punta a rafforzare gli obiettivi già delineati. La strategia sembra orientata a consolidare le scelte fatte finora, senza stravolgimenti improvvisi.

La Juventus guarda al futuro senza immaginare rivoluzioni, ma con l’idea di intervenire in modo mirato per completare il progetto avviato negli ultimi mesi. Dopo il successo contro il Lecce, Luciano Spalletti ha parlato apertamente della costruzione della squadra della prossima stagione, lasciando intendere come il club voglia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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JUVENTUS SHOCK: ALISSON A UN PASSO! RIVOLUZIONE TOTALE IN PORTA

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