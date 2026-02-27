Legalità e giustizia per i giovani | senza regole non c’è futuro senza futuro non c’è paese

27 feb 2026

Un nuovo dibattito si apre sulle sfide dei giovani e sulla necessità di rispettare le regole. La legalità viene presentata come elemento fondamentale per lo sviluppo, la sicurezza e la stabilità del Paese. Si sottolinea che senza norme chiare e rispettate non si può immaginare un futuro sostenibile o un contesto sociale stabile. È un tema che coinvolge direttamente le politiche e la società civile.

La legalità non è uno slogan né una formula retorica. È la condizione indispensabile per la crescita economica, per attrarre investimenti, per garantire sicurezza, dignità e coesione sociale. È il fondamento della giustizia e della libertà economica, pilastri su cui si regge una democrazia. 🔗 Leggi su Today.it

Galimberti: “Ai giovani italiani è stato sottratto il futuro che attendeva le generazioni precedenti”. Quando il filosofo era studente il futuro lo aspettava, oggi i giovani vivono in un eterno presente senza obiettiviLa sua analisi emerge da interviste rilasciate a testate nazionali nelle quali dichiara: “Ai giovani è stato tolto il futuro”.

Quale futuro per la danza in Italia senza Guignard/Fabbri? Due giovani in arrivo, ma crescita rallentataIeri sera abbiamo assistito ad una delle ultime “last dance” di Charléne Guignard-Marco Fabbri.

