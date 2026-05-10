Juventus Torino Under 15 LIVE | le scelte del derby di ritorno Capristo unico cambio rispetto all’andata gli altri tutti confermati

Oggi si disputa il derby di ritorno tra le formazioni Under 15 di Juventus e Torino, valido per gli ottavi di finale del campionato 202526. La formazione bianconera presenta un’unica modifica rispetto alla partita d’andata, con Capristo che prende il posto di un altro giocatore, mentre gli altri elementi sono stati confermati. La cronaca del match, insieme a sintesi, tabellino e moviola, sarà aggiornata in tempo reale.

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di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato all’andata 2-2 con il Torino, riaffronta i torelli nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:30 Migliore in campo Juve:. Juventus Torino Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Torino Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 15 LIVE: le scelte del derby di ritorno. Capristo unico cambio rispetto all’andata, gli altri tutti confermati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juventus Genoa Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Elliot e Albanese davanti, Capristo ancora sulla destraAndré Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,... Torino Juventus Under 15 LIVE: le formazioni del derby. Vaccarella torna titolare, davanti fiducia al duo Paesanti-Della Rossadi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Argomenti più discussi: Under 15: Torino-Juventus 2-2; Under 15 Serie A e B, Milan al debutto negli ottavi: il 5 maggio l’andata contro l’Udinese; Under 16, Juventus-Torino 6-1: finisce agli ottavi la corsa scudetto dei granata; È il derby più combattuto degli ultimi anni! Il Toro rimonta nella ripresa, alla Juve non basta il bis.