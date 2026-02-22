Juventus Genoa Under 15 LIVE | le formazioni ufficiali Elliot e Albanese davanti Capristo ancora sulla destra

Elliot e Albanese guidano l’attacco nel match tra Juventus e Genoa Under 15, deciso dall’assenza di Capristo ancora schierato sulla destra. La partita si svolge in un clima di grande entusiasmo tra i giovani calciatori, che cercano di dimostrare il loro talento sul campo. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio, mentre le squadre si preparano a scendere in campo per la diciannovesima giornata del campionato 202526.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in casa anche lo Spezia affronta il Genoa nel match valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Genoa Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: Moretti; Capristo, Esposito, Allara, Modica; Duka, Nobile, Laganà; Laruccia; Albanese, Elliot All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Cesena Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Elliot dal primo minuto con Laruccia e Albanese

Juventus Spezia Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Monte e Albanese davanti, Duka dal primo minutoLa Juventus Spezia Under 15 si gioca oggi, perché Duka parte titolare e Monte con Albanese sono in avanti.

